L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e sulla sconfitta contro il Lecco.

Vince il Parma anche il giorno dopo. La frenatona del Palermo (mai dare nulla per scontato in questo campionato) rimescola le carte soprattutto per il secondo posto. Il Venezia affianca il Catanzaro e il Palermo spera nel recupero (della seconda giornata) dopo aver sprecato l’occasione di restare in scia alla capolista. Il Lecco si è svegliato e forse la sua stagione può cominciare adesso.

Ma è in zona playoff che stiamo registrando le sgasate più interessanti. Il Modena scopre nuove piste dove far valere la sue qualità; il Bari sembra risvegliarsi dal torpore e Marino mette a segno il suo primo colpo; Como, Südtirol e Cremonese accelerano e possono dare fastidio a tutti. Insomma un torneo in piena evoluzione, una specie di rally spericolato dove non bastano i motori potenti ma servono carrozzerie strutturate. Dopo quest’undicesima giornata, in officina ci finiscono Catanzaro Palermo e il Brescia. Le aspettiamo pronte a spingere presto sull’acceleratore.