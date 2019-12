L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del mercato del Catania. Le trattative sono in fase di stallo e gli arrivi sono legate agli 8 giocatori in partenza. Sembra sempre più vicino il nome di Manneh, l’attaccante esterno che il Catania ha prestato alla Carrarese. Si è parlato anche di Negro di Monza, mentre sembra tramontare in partenza la suggestione Floccari, in forza alla Spal. L’ingaggio è proibitivo. A centrocampo il nome altisonante è quello di Francesco Lodi, mentre in attacco sarà rivoluzione. Barisic, Curiale e forse anche Di Piazza potrebbero partire.

