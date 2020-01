Il Palermo domenica affronterà in una partita delicatissima l’Fc Messina, i rosanero dovranno fare a meno di numerose assenze. Ragion per il tecnico Rosario Pergolizzi, dovrà ancora una volta cambiare la formazione vista in campo contro il Marina di Ragusa. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sull’undici rosanero da schierare contro la formazione peloritana. Ieri il tecnico palermitano ha provato un 4-2-3-1, con Accardi che potrebbe tornare titolare. Pochi dubbi, a centrocampo persistono un paio di ballottaggi: il primo è relativo al play, con Martin e Mauri a giocarsi una maglia,l’altro tra Kraja e Ambro. L’unica certezza sarà l’ex Bari Langella, che è sicuramente il centrocampista più in forma di tutti e giocherà la sua quarta partita di fila da titolare. In avanti confermato il tridente visto contro il Marina formato da Felici, Sforzini e Floriano. Intanto in casa Palermo si allunga la lista degli infortunati: a Doda, Ricciardo, Corsino e Santana si sono aggiunti Ferrante e Lucera. Il primo ha riportato un trauma distorsivo allacaviglia destra, il secondo una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.