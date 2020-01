Il Palermo di Rosario Pergolizzi si appresta ad affrontare domenica una sfida delicatissima contro l’Fc Messina. Il tecnico rosanero anche questa settimana dovrà fare a meno di alcuni giocatori, ragion per cui la formazione vista contro il Marina di Ragusa sarà cambiata. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sul ruolo di Roberto Crivello, difensore schierato finora centrale de Pergolizzi, ma che contro la squadra peloritana potrebbe tornare a ricoprire il terzino sinistro. Già perchè il difensore palermitano per tutta la carriera ha avuto questo ruolo, nel Palermo invece Pergolizzi l’ha schierato difensore centrale, ad eccezione delle volte che a partita in corso il giocatore ha fatto il terzino in una difesa a 4. Dovrà riprendere il ritmo della fascia, diverso da quello di centrale, dovrà dosare gli inserimenti con i movimenti di copertura. Il giocatore di Mondello però non tradisce mai, è una garanzia assoluta e in Serie D è soprattutto una sentenza. Se il Palermo può vantare la migliore difesa del campionato lo si deve soprattutto al suo apporto tecnico e carismatico. Il reparto arretrato finora lo ha guidato lui. Anche nei momenti più difficili ha tenuto botta grazie ai suoi interventi decisivi. Una vera e propria certezza in difesa che ha giocato quasi tutte le partite, tranne tre saltate per uno stiramento muscolare. Ieri Pergolizzi nella seduta di allenamento a Boccadifalco ha sciolto ogni dubbio, Crivello contro l’Fc Messina ricoprirà il ruolo di terzino sinistro , il suo compito sarà di trascinare da esterno difensivo e dare sostanza anche alla manovra offensiva contro la formazione giallorossa che nell’ultimo mese ha dato importanti segnali di vigore.