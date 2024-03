Gazzetta dello Sport: “È il giorno di Corini, Brescia-Palermo. Bivio del grande ex”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara tra Brescia e Palermo.

Tra Brescia e Palermo non è mai una sfida banale, lo ha detto il recente passato e lo dice anche il presente che racconta di due squadre che non attraversano un buon momento di forma. Non lo sarà nemmeno oggi al Rigamonti, dove per entrambe c’è in ballo l’obbligo di rilanciarsi, in chiave playoff gli uomini di Maran, in ottica secondo posto per quelli di Corini. Due formazioni animate dalla voglia di riscatto anche perché accomunate dal fatto che nella settimana dei tre impegni ravvicinati non hanno ancora vinto.

E se il Brescia arriva da due pareggi, il Palermo ha fatto anche peggio perdendo in casa con la Ternana. Hanno rallentato parecchio e per rimettere il piede sull’acceleratore si affidano ai loro attaccanti di punta. Maran confida nel ritorno al gol di Gennaro Borrelli dopo l’ultimo acuto avvenuto con il Cittadella quattro giornate, Corini spera che Matteo Brunori non si fermi dopo i tre gol di fila realizzati nelle ultime tre partite (un inedito in Serie B per lui) per rivedere da vicino la seconda piazza.

E dire che c’è stata la possibilità che i due si ritrovassero assiemeal Palermo, visto il fugace interesse mostrato in estate dal club rosanero per l’attaccante del Frosinone. Il primo riscatto Corini lo ha consumato all’andata con la vittoria nel momento più buio del campionato, concedere il bis significherebbe rimettersi in corsa per la A diretta. Anche se l’ultima vittoria a Brescia, risale a vent’anni fa, quando Corini giocava nel Palermo.