Ex rosa, Pomini: «Il Palermo deve combattere contro tutti. Pigliacelli esperto»

Intervenuto ai microfoni di “TMW” l’ex rosanero Alberto Pomini ha parlato in merito al Palermo e a Pigliacelli.

Ecco le sue parole:

«Lotta promozione? Sarà una bella sfida fino alla fine. Una bella lotta. Il Palermo è lì, deve combattere come tutte le altre. Ogni sabato puoi perdere e vincere contro chiunque. Pigliacelli? Si sta confermando, è un portiere esperto che è nella maturità giusta e sa affrontare le pressioni. Non ho dubbi: si è preso i crediti con il lavoro e le prestazioni. Sono felice per lui. Altri portieri in B? Pizzignacco della Feralpi Salò sta sfoderando prestazioni importanti; poi le altre hanno tutte portieri esperti».