L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sui diritti tv Champions in Italia. Oggi si conosceranno le offerte presentate dai differenti broadcaster che dovrebbero succedere a Sky e a Mediaset.

Dazn avrebbe presentato offerte per tutti i pacchetti in palio e ci sarebbe anche il debutto di Amazon.





La Rai ha deciso di non iscriversi «Se confermata, la notizia che la Rai non avrebbe presentato alcuna offerta per la Champions sarebbe gravissima. Una scelta inspiegabile e inaccettabile – hanno scritto in un comunicato l’esecutivo dell’Usigrai e il comitato di redazione di Rai Sport -. Gli eventi sportivi sono sempre il picco degli ascolti televisivi. Questo non vuol dire spendere cifre astronomiche, ma non provarci neanche è un comportamento miope e autolesionista che non coglie la differenza tra investimenti e costi».