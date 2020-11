L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul derby Palermo-Catania.

Boscaglia spiega «Abbiamo fatto una grande partita –ha detto Boscaglia al termine del match –. I ragazzi sono stati eroici. Una prestazione che mi ha emozionato. Non solo cuore e furore, ma una prestazione importante sul piano tattico e tecnico. Valente si è stirato ed è rimasto in campo per onor di firma. Nel primo tempo potevamo raddoppiare. Abbiamo sofferto poco, senza concedere tiri agli avversari. Peccato non averla vinta. I ragazzi avrebbero meritato i 3punti per come si sono spesi. Abbiamo onorato la maglia, la città e i tifosi. È mancata solo la vittoria, ma continuando così arriverà presto. Gol Pecorino? Forse l’arbitro non era nella condizione ideale per giudicare. Per me era da non convalidare. Ci sta girando male anche in questo senso».





A fine partita Raffaele ha riconosciuto i problemi riscontrati dal Catania nel primo tempo, ma il pareggio strappato a dieci minuti dal 90’ gli fa vedere il bicchiere mezzo pieno. «Siamo venuti a Palermo per vincere il derby – ha detto il tecnico etneo – ma il pari ci sta. Con i 5 cambi non siamo riusciti ribaltarla, anche se nel finale abbiamo avuto un paio di occasioni per portare i 3 punti a casa».