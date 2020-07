Il Brescia ormai quasi certo della retrocessione in Serie B, sta cominciando a pensare alla prossima stagione. Infatti secondo quanto riporta l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport”, sarà Luigi Delneri il nuovo direttore tecnico delle rondinelle. Ancora in dubbio la conferma di Diego Lopez, da vedere se il tecnico ex Palermo potrà convivere con Delneri, anche se ovviamente avranno ruoli diversi. Ieri c’è stato un incontro tra Cellino, Delneri e Lopez, si è discusso molto, ma non si è arrivati a una decisione. L’altra ipotesi plausibile è che Lopez venga sostituto da Dionisi, ma ancora è presto per questo tipo di valutazioni.