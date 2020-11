L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle problematiche del Catania.

La Turris ha giocato un’ora rintanata nella propria area, timorosa e mai viva in avanti. Era l’esordio da “primo” per Gianluca Cristaldi, collaboratore tecnico di Raffaele.





«C’è qualche problema nella fase realizzativa, non lo nego–il suo commento – ma abbiamo fatto il possibile. Siamo stati sfortunati in qualche rimpallo. Sull’impegno nulla da dire, anzi devo ringraziare una squadra che, in quattro giorni, ha affrontato due gare su terreni allentati. Difficile giocare e brillare su un terreno zuppo».