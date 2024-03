Gazzetta dello Sport: “Crisi Palermo, Ranocchia out. Corini studia la difesa a tre”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e su Corini che studia la difesa a tre.

Il Palermo studia come riprendersi dopo la nuova crisi in cui si è cacciato, ma dovrà farlo con un il rebus Ranocchia, che prima della sfida con il Venezia si era dovuto fermare per una lesione al bicipite femorale destro. Il centrocampista potrebbe saltare alcune partite. Il condizionale è d’obbligo, anche alla luce del fatto che la società ha deciso di non comunicare più nulla sull’entità degli infortuni dei propri tesserati.

La situazione è in divenire e c’è da scongiurare il rischio di un lungo stop. Le due sfide con Pisa e Sampdoria, alla ripresa del campionato, sono fortemente a rischio. Corini, dunque, si deve preparare a come sopperire all’assenza del giocatore che fin dal suo arrivo aveva garantito un rendimento, sotto l’aspetto tecnico e dal punto vista atletico, in grado di fare la differenza con 4 gol nelle prime 5 partite disputate. Quello dei problemi muscolari è un aspetto non nuovo al Palermo che ha visto fermarsi diversi giocatori in infermeria nell’arco della stagione.

Fuori dal tunnel Tra questi c’è anche Lucioni che, dopo un stop di tre mesi per un infortunio al polpaccio, potrebbe rivedere la luce proprio per la sfida di Pisa. L’amichevole con il Lommel di sabato chiarirà se il difensore è uscito definitivamente dal tunnel. Anche perché è proprio nella fase difensiva che Corini dovrà registrare gli ingranaggi: i 12 gol incassati nelle ultime 5 partite rappresentano un dato allarmante, i 4 punti raggranellati una media da retrocessione. Il tecnico potrebbe anche pensare di virare sulla difesa a tre, ma al momento è solo un’ipotesi. Gli aspetti da recuperare per il rush finale sono idee e freschezza fisica per non perdere terreno nella corsa alla promozione attraverso gli spareggi.