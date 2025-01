Gazzetta dello Sport: “Cremonese, ecco Azzi. Il Bari pensa a Moro. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” analizza le mosse di mercato di giornata in serie B.

Dei vari discorsi aperti tra Cagliari e Cremonese, uno ha già preso forma: nella rosa di Stroppa arriva (a titolo definitivo) Paulo Azzi, esterno destro prezioso perché può giocare su entrambe le corsie. Il suo ingresso può liberare uno tra Quagliata in direzione Catanzaro (che intanto ha restituito Turicchia alla Juventus e prende il portiere Gelmi dall’Atalanta) o Sernicola se il Pisa dovesse piazzare l’affondo (visto lo stand-by su Candela). A Cremona è arrivato anche Drago dal Südtirol, a rimpiazzare nel parco portieri Jungdal ceduto al Westerlo.

Occhio anche al giro degli attaccanti: il danese Skjellerup al Sassuolo (operazione da oltre 4 milioni col Goteborg) può far partire Moro, vecchio pallino del Bari che ha bisogno nell’immediato di un sostituto di Novakovich e segue la pista più percorribile (su De Luca c’è tanta concorrenza – a partire dalla Reggiana –, mentre Nicholas Bonfanti ha mercato anche in A, l’ultimo approccio è stato quello dell’Empoli). Definito ieri il ritorno di Okwonkwo al Cittadella (prestito dal Bologna, era alla Reggiana).

Serie C colpo della Torres con Zamparo (Vicenza, prestito di un anno e mezzo), mentre l’Avellino ha chiuso con Palumbo (Juve Next Gen, dove può arrivare Frisenna dal Messina). Pirrello (Gubbio) verso Padova, mentre il Trapani ha ufficializzato Ciuferri (Giugliano) e ha vinto lo sprint per Anatriello (Messina, prestito dal Bologna). L’Entella, intanto, ha prolungato i contratti di Guiu e Di Noia.