Gazzetta dello Sport: “City-Cambiaso. Offerti 65 milioni, la Juve dice 80”

“La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Manchester City e sull’offerta iniziale di 65 milioni di euro per Andrea Cambiaso, cifra considerata solo un punto di partenza dalla Juventus, che punta a ottenere almeno 80 milioni. La Juve valuta alternative difensive, tra cui David Hancko, in previsione di una possibile partenza di Cambiaso. Il club inglese, consapevole dell’interesse di Bayern Monaco e Real Madrid, è pronto a migliorare la sua offerta per superare la concorrenza.

L’interesse del Manchester City per Andrea Cambiaso è diventato una vera e propria tempesta nel mercato del calcio. Dalle prime avvisaglie di interesse espresse lunedì, il club inglese guidato da Pep Guardiola è passato all’azione, proponendo alla Juventus un’offerta formale di 65 milioni di euro, che potrebbe essere solo un punto di partenza. Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, non sembra disposto a cedere uno dei suoi giocatori chiave a metà stagione per meno di una proposta eccezionalmente alta, idealmente vicina agli 80 milioni di euro.

Il City, tra le squadre più ricche del panorama calcistico, non troverebbe ostacoli insormontabili nel soddisfare tale richiesta. Nel frattempo, la Juventus si prepara già per una possibile partenza di Cambiaso, valutando alternative per rinforzare la difesa, tra cui David Hancko, seguito con interesse da Thiago Motta. Il versatile difensore slovacco, che può giocare sia come centrale che come terzino sinistro, potrebbe presto diventare un obiettivo concreto per la Vecchia Signora.

La Juventus, infatti, aveva iniziato a puntare su Hancko già da ottobre, ma le recenti gravi infortunazioni di alcuni giocatori chiave hanno accelerato i piani di trasferimento, con tentativi già avviati per anticipare l’arrivo dello slovacco già in questa sessione di mercato. Tuttavia, il Feyenoord ha finora rifiutato le proposte juventine, compresa quella di includere Facundo Gonzalez in uno scambio.

Con le risorse potenzialmente liberate dalla vendita di Cambiaso, la Juventus potrebbe presentare un’offerta più convincente al Feyenoord, proponendo fino a 30 milioni di euro più bonus per Hancko. Questo potrebbe cambiare significativamente la situazione, specialmente considerando la posizione del Feyenoord in campionato e nelle competizioni europee, che potrebbe influenzare la loro disponibilità a negoziare.

Nel frattempo, il Manchester City non si fa illusioni sulla semplicità dell’affare e, consapevole dell’interesse di club come il Bayern Monaco e il Real Madrid per Cambiaso, è pronto a inviare una proposta migliorativa alla Juventus, con l’obiettivo di superare la concorrenza e assicurarsi il giovane talento italiano per una cifra che potrebbe avvicinarsi agli 80 milioni di euro, comprensiva di bonus. La Juventus, dal canto suo, rimane ferma sulla valutazione del giocatore, determinata a non accettare offerte inferiori a quelle che considera adeguate per un giocatore così centrale nei suoi piani tecnici e strategici.