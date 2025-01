Brescia Oggi: “Palermo non molla. Osti vuole Borrelli”

Il Palermo è deciso a rinforzare il reparto avanzato e punta con decisione su Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 in forza al Brescia. Come riportato da Brescia Oggi, il nuovo direttore sportivo dei rosanero, Carlo Osti, ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore per cercare di chiudere l’operazione il prima possibile.

Borrelli, che sta attirando l’interesse di diversi club, tra cui il Pescara in Serie C, rappresenta per il Palermo un profilo ideale: giovane, fisicamente imponente e con esperienza nella categoria. La dirigenza siciliana lo vede come un’opportunità per aggiungere peso e qualità all’attacco di Alessio Dionisi, soprattutto in vista delle sfide cruciali per il prosieguo della stagione.

Nonostante il Brescia sembri al momento restio a lasciarlo partire, la cessione potrebbe concretizzarsi nel caso in cui i biancazzurri riescano a liberare una casella in attacco e trovare un sostituto. Tra i nomi valutati dal club lombardo ci sono Matteo Rover del Südtirol e Manuel De Luca della Cremonese, ma finché non si sbloccheranno queste situazioni, il trasferimento di Borrelli rimane in stand-by.

Il Palermo, però, non sembra intenzionato a mollare la presa, determinato a chiudere per un giocatore che potrebbe rappresentare un tassello importante per le ambizioni rosanero.