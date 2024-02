Gazzetta dello Sport: “Corini, mossa a sorpresa? Le probabili formazioni di Palermo-Como”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle scelte di Corini in vista del match contro il Como.

La tentazione di stupire con una mossa a sorpresa c’è, ma sicuramente non dall’inizio. In Corini prevale l’idea di non mutare nulla, tranne Aurelio per un discorso di necessità. Il tecnico lo ha fatto capire chiaramente, per quanto le situazioni diverse in rifinitura siano state provate: Coulibaly in mediana con Gomes e Chaka Traorè sull’esterno sinistro al posto di Di Francesco, in linea con Di Mariano sul versante opposto e Ranocchia al momento dell’inserimento centrale.

Sembra però che sarà tutto materiale utile in corso di gara, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto. Il centrocampista e il giovane attaccante saranno quasi sicuramente della partita e per il ragazzo arrivato dal Milan sarà il debutto con la maglia del Palermo. La cornice che si preannuncia merita questa opportunità, visto che si va verso il nuovo record stagionale di presenza con oltre trentamila spettatori: vogliono provare l’ebbrezza di una vittoria che darebbe una bella spallata alla classifica in chiave promozione.