L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’ex rosa Josip Ilicic. Domani tornerà a Zingonia Josip Ilicic. Quella del rientro è una speranza che diventa sempre più grande. Si tratterà di un ritorno morbidissimo per riprendere contatto con il suo mondo. E’ prevedibile che possa servirgli tutto il mese di settembre per ritrovarsi e l’Atalanta non ha fissato scadenze per rivederlo in campo.