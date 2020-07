Gazzetta dello Sport: "C'è anche Tacopina per il Catania - I dettagli"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla situazione societaria in casa Catania e sul futuro del club etneo. Infatti, oggi sarà un giorno decisivo per la Sigi, il comitato che concorre da solo per rilevare il club. Il presidente del comitato, Fabio Pagliara, è intervenuto in merito alla propria posizione: «Si è discusso, si sta discutendo, l’intenzione è rinnovare quel che deve essere mutato, manella sostanza l’idea è di presentarci puntuali, vigili e più forti per comprare il Catania calcio». Nelle ultime ore, sembra essere stato accostato al Catania il nome di Joe Tacopina, proprietario del Venezia, che fino a oggi non è uscito allo scoperto, ma non si escludono però colpi di scena. Si attendono perciò aggiornamenti su questo fronte, in un clima di tensione incredibile, si aspetta per conoscere il destino di un club che entro il 5 agosto deve iscriversi necessariamente al campionato di Serie C.