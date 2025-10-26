Gazzetta dello Sport: “Catanzaro-Palermo 1-0. Le pagelle”
Nel suo servizio per la Gazzetta dello Sport, Andrea Celia Magno assegna i voti della sfida del Ceravolo: il Catanzaro trova la prima vittoria stagionale grazie al gol di Cisse, migliore in campo. Per il Palermo arriva la prima sconfitta del torneo e un calo evidente d’intensità, nonostante le parate di Joronen.
CATANZARO (3-5-2)
Pigliacelli 6; Cassandro 7, Antonini 7, Brighenti 7; Favasuli 6,5, Rispoli 6,5, Petriccione 6,5 (dal 1’ s.t. Buglio 6), Pontisso 6 (dal 27’ s.t. Alesi 6), Di Chiara 6,5 (dal 27’ s.t. D’Alessandro 6); Iemmello 7 (dal 44’ s.t. Bettella s.v.), Cisse 7 (dal 39’ s.t. Pittarello s.v.).
Panchina: Marietta, Bashi, Pandolfi, Liberali, Nuamah, Oudin, Buso.
Allenatore: Aquilani 7.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 6,5; Pierozzi 5,5 (dal 1’ s.t. Bereszynski 6), Peda 5,5, Ceccaroni 6; Diakité 6, Segre 5,5 (dal 33’ s.t. Gomes s.v.), Ranocchia 6 (dal 33’ s.t. Corona s.v.), Augello 5,5 (dal 28’ s.t. Vasic 5,5); Le Douaron 5 (dal 22’ s.t. Brunori 5,5), Palumbo 6,5; Pohjanpalo 5.
Panchina: Gomis, Bardi, Giovane, Blin, Veroli.
Allenatore: Inzaghi 5,5.
Arbitro: Pairetto di Nichelino 6.
Assistenti: Miniutti 6 – Niedda 6.
Espulsi: nessuno.
Ammoniti: Pierozzi (P), Petriccione (C), Iemmello (C), Peda (P), Palumbo (P) per gioco scorretto; Pontisso (C) per proteste.
Note: paganti 2.550 (incasso di 46.183 euro); abbonati 5.850 (quota di 75.562 euro). Tiri in porta 3-5. Tiri fuori 4-5. In fuorigioco 1-0. Angoli 2-8. Recuperi: p.t. 4’, s.t. 6’.
Top:
7 Cisse – Dopo tre gol in trasferta, gli mancava quello in casa: lo trova nella serata perfetta del Catanzaro.