L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’interesse di Joe Tacopina per il Catania.

Nel tardo pomeriggio di ieri l’avvocato americano ha varcato i cancelli di Torre del Grifo Village per incontrare i vertici della Sigi, il comitato che da 36 giorni ha acquisito il club rossazzurro e lavora per programmare la nuova stagione. Nessuna offerta concreta, non s’è parlato di quote da acquisire o di denaro che, eventualmente, entrerà nelle casse del Catania.