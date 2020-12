L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul vicino approdo di Joe Tacopina al Catania.

L’italo-americano dovrebbe arrivare in città nella giornata di sabato per approfondire l’acquisto della maggioranza delle azioni del Catania e appropriarsi del 70 per cento delle quote.





La Sigi lavora per ridurre il debito: pare che la cifra iniziale di 60 milioni sia stata ridotta di 8.