L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla rivoluzione del Catania. Tra i calciatori che potrebbero proseguire in caso di conferma di Lucarelli, emergono i nomi di Martinez, Pinto, Curcio e Salandria. Per trattenere talenti come Biondi serviranno garanzie tecniche di un certo calibro. Tra gli addii sicuri quelli di Furlan, Mazzarani, del mediano Vicente che potrebbe andare al Palermo.