L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Lele Catania, calciatore della Sicula Leonzio: «La salvezza ha un

sapore davvero speciale soprattutto per il modo come è arrivata. Sicuramente avremmo ottenuto la permanenza in Serie C senza problemi se il campionato non fosse stato sospeso».