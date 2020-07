L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Il club potrebbe imbastire un asse di mercato con dei club di Serie A. In casa Roma, Silipo a parte, piacciono Pezzella per il centrocampo e Celar per l’attacco. Nella lista di Castagnini sono finiti i nomi di Beruatto, terzino sinistro, e Olivieri, attaccante esterno, entrambi di proprietà della Juventus.