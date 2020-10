Gazzetta dello Sport: "Catania, presto la svolta. Sigi e Tacopina sono vicini"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul possibile ingresso di Joe Tacopina all’interno del Catania.

«C’è un continuo confronto con Tacopina – ammette lo stesso Nicolosi – forse la prossima settimana, dopo una serie di confronti tra i soci della Sigi, potremo accogliere l’avvocato Tacopina. Ci sono progetti condivisibili e c’è la volontà, dalle due parti, di cominciare una collaborazione».



Tacopina ha offerto anche il 100 per cento di aiuto per rilevare tutte le quote, oppure potrebbe entrare acquisendo il 70-80 per cento delle azioni.