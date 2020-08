L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione del Catania.

Ieri la Procura etnea ha ritirato l’istanza di fallimento che pendeva sul club come una spada di Damocle. Entro domani la squadra verrà iscritta al campionato di Serie C. Non è la certificazione di una normalità comprovata, vista la mole di debiti, ma quanto meno una schiarita reale – scrive il quotidiano -.