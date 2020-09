L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania. Il nuovo arrivato è Denis Tonucci, difensore che porta in dote 228 partite di Serie B. Dalla trasferta di Monopoli in poi, il Catania avrà un reparto grandi firme al completo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare in prestito Gabriele Bellodi, che ha vissuto una cavalcata straordinaria al fianco del Crotone. Sul fronte offensivo, c’è l’idea Pettinari, molto complicata per l’ingaggio. L’altra, più praticabile, riguarda Simone Guerra, attaccante in forza al Vicenza. Entrambi sono stati accostati al Palermo.