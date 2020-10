Gazzetta dello Sport: "Catania a stelle e strisce. Si avvicina l'arrivo di Tacopina"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Catania. La trattativa per il passaggio di consegne dalla Sigi all’imprenditore Joe Tacopina continua nella maniera più proficua. Un dialogo avviatissimo, ma occorre tempo.

«Entro dicembre – ha ribadito Ferraù – dovremo tenere fede a una serie di pagamenti la cui cifra complessiva ammonta a un milione di euro.

Costi che Tacopina vorrebbe riconoscere, risalendo ovviamente al motivo degli esborsi. Dobbiamo stare attenti al modo in cui effettuare i pagamenti

nello spazio che occorrerà per il passaggio di consegne. Ma tutto verrà definito in maniera trasparente e chiara grazie al lavoro della Sigi».

Tra coloro che dovrebbero restare, oltre a Nicolosi, ci sono l’amministratore unico Le Mura, i dirigenti La Ferlita, Magni, Salice.