L’edizione odierna della “Gazzetta dello sport” parla della situazione societaria del Torino. Il presidente Urbano Cairo, ha rilasciato a “Sky Sport” una dichiarazione che spazza via ogni dubbio ancora residuo: «Non ho intenzione di vendere il Torino – ha commentato il presidente Cairo -. Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Noi stiamo lavorando per il futuro».

La progettazione del futuro partirà dalla scelta dell’allenatore – prosegue il quotidiano -. Un primo tassello che sarà posto al massimo entro Ferragosto, ma è altamente probabile che il quadro si completi anche prima.