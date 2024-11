Gazzetta dello Sport: “Bracaglia top. Le pagelle di Frosinone-Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle pagelle del match pareggiato ieri dal Palermo contro il Frosinone.

Frosinone (3-5-2)

Cerofolini 7; Biraschi 6, Monterisi 6,5, Bracaglia 7; A. Oyono 6, Barcella 6 (dal 44’ s.t. Vural s.v.), Darboe 6, Gelli 6 (dal 36’ s.t. Garritano s.v.), Marchizza 6,5; Kvernadze 6,5 (dal 36’ s.t. Canotto s.v.), Ambrosino 5 (dal 1’ s.t. Sene 5)

Panchina: Sorrentino, Ghedjemis, Begic, Bettella, J. Oyono, Lusuardi, Cichella

Allenatore: Greco 6

Palermo (4-3-3)

Desplanches 6; Diakitè 6 (dal 43’ s.t. Pierozzi s.v.), Nedelcearu 6, Nikolaou 6, Ceccaroni 6; Segre 5,5, Gomez 5,5 (dal 19’ s.t. Ranocchia 6), Verre 6 (dal 30’ s.t. Vasic s.v.); Insigne 6,5, Le Douaron 5 (dal 30’ s.t. Henry s.v.), Di Mariano 5,5 (dal 43’ s.t. Di Francesco s.v.)

Panchina: Nespola, Sirigu, Lund, Brunori, Appuah, Buttaro, Peda

Allenatore: Dionisi 5,5

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido 6

Assistenti: Mondin 6, Mokhtar 6

Espulsi: nessuno

Ammoniti: Darboe (F), Verre (P), Biraschi (F) per gioco scorretto; Greco (F), Garritano (F) per proteste

Note: paganti 10.683, incasso di 109.090,53 euro; abbonati 8.168, quota non comunicata.

Statistiche: Tiri in porta 1-8, Tiri fuori 5-3, In fuorigioco 4-0, Angoli 5-5

Recuperi: p.t. 0’, s.t. 3’

Top

7 Bracaglia – Primo gol tra i professionisti: soddisfazione doppia per un frusinate doc