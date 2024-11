Gazzetta dello Sport: “Il Palermo va adagio, un altro pareggio e nessuno è contento”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo che ieri ha pareggiato contro il Frosinone.

La pioggia tanto temuta non è arrivata, ma neanche il risultato sperato per Frosinone e Palermo, che si sono fermate su un pareggio. Questo anticipo, atteso da entrambe le squadre per rilanciare la classifica, ha lasciato il Frosinone ancora all’ultimo posto, collezionando il quarto pareggio consecutivo sotto la guida di Greco e rinviando il ritorno alla vittoria, che manca da sei turni. Il Palermo, invece, incassa un altro stop dopo la sconfitta casalinga contro il Cittadella. Sebbene abbia mostrato più coraggio nella ripresa, il Palermo ha ottenuto solo due punti nelle ultime tre partite, ridimensionando le sue ambizioni e lasciandolo in bilico per la zona playoff. Delusione anche per i tifosi siciliani, giunti in oltre 600, che speravano in una rivincita per la finale playoff persa sei anni fa.

La gara

La partita si sblocca dopo soli 2 minuti grazie a un tiro di Insigne sugli sviluppi di un corner di Verre, deviato da Darboe, che spiazza il portiere Cerofolini. Il Frosinone reagisce con lucidità, e al 16’ trova il pareggio: Marchizza guadagna una punizione sulla sinistra e la calcia perfettamente in area, dove Bracaglia segna di testa. Greco risponde rafforzando il centrocampo con Darboe e recuperando Gelli, pericoloso al 22’ con una girata sopra la traversa.

Il Palermo cerca di costruire il gioco dal basso, con Diakité che si spinge in avanti, ma il Frosinone, con dinamismo e pressing, limita le azioni avversarie. Le occasioni scarseggiano fino all’intervallo, con tentativi di Le Douaron e Di Mariano bloccati dal portiere.

Ripresa

Nel secondo tempo, il Frosinone inserisce Sene per Ambrosino, mentre il Palermo risponde con Ranocchia per Gomez. Al 19’ Kvernadze alleggerisce la pressione con un tiro a lato. Il Palermo ci prova in più occasioni, ma Cerofolini si oppone, superandosi soprattutto al 27’ su un tiro di Insigne. Nei minuti finali, sia Marchizza che Henry sfiorano il gol, ma il risultato resta invariato.