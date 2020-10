L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Il mercato in chiusura questa sera alle 20 lascia pochi spazi di manovra. Boscaglia ha chiesto altri rinforzi e lo ha fatto capire senza troppi giri di parole. Sul piatto ci sono un centrocampista e un terzino destro. Anche l’ipotesi di immettere un altro attaccante in organico è una situazione affrontata, ma i dirigenti rosanero non la pensano allo stesso modo. Le ultime ore di liste aperte serviranno per verificare se Sagramola e Castagnini andranno incontro a un tecnico voluto fortemente per costruire un progetto ambizioso.