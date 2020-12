L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«La sfida è stata compromessa nel primo tempo – esordisce -. Sapevamo di incontrare una squadra aggressiva.





C’è stato equilibrio, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento nei gol presi. In più abbiamo sprecato la grande occasione per il pareggio. Le condizioni del terreno di gioco non ci hanno permesso di esprimerci in modo fluido. Dobbiamo essere bravi ad adattarci anche a situazioni diverse. Il secondo gol loro è un misto tra errori nostri e bravura dell’avversario. Dovevamo metterci più aggressività».



«Luperini, Somma, Palazzi hanno bisogno di minutaggio – spiega il tecnico -. La squadra non è andata in confusione durante la partita.

Abbiamo cercato di andare in profondità, nella ripresa con l’inserimento di Rauti e Valente abbiamo creato qualcosina. È una questione di mentalità, sapevamo di affrontare una squadra esperta. Loro hanno interrotto il gioco quando volevano. Tante volte avremmo dovuto accorciare ma non l’abbiamo fatto.

Devo soffermarmi sull’atteggiamento corretto che è mancato oggi.

Voglio vedere più aggressività, perché ne troveremo molte di partite come questa nel prosieguo del campionato».