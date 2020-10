L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo: «Non siamo ancora pronti

per giocare a quattro, poi vediamo. Non va bene scrivere tutto ciò che facciamo nei minimi particolari. Perché altrimenti si dà un aiuto agli avversari, se vogliamo bene al Palermo è meglio non parlarne».

«Il rapporto tra me e la società è straordinario, pazzesco. Sono sempre attaccato al direttore sportivo e al direttore generale, abbiamo cercato di risolvere delle situazioni del campo di Carini che risolveremo al più presto – puntualizza -. Mi sembra folle dire che non c’è sintonia. Poi c’è un protocollo per cui non si può entrare agli allenamenti. A me piace che le

persone vengano, ma ci sono allenamenti da vedere e altri da

non vedere»





«Tutte le partite non sono da sbagliare e oggi non posso permettermi di guardare a lungo termine, non posso perdere energie per pensare a chi sta davanti-continua il tecnico -. Possiamo pensare alla prossima partita, che dobbiamo cercare di vincere. Il campo sarà giudice supremo, il campionato è lungo e i punti persi non ce li ridarà nessuno. La squadra vuole riprendersi subito e non è quella vista nelle ultime partite, dobbiamo essere bravi a conoscerci tra di noi. Questa settimana abbiamo lavorato molto bene e non è una partita spartiacque, non possiamo mettere ulteriore

pressione ad una squadra che già sa che la classifica non può essere questa».