L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’intesa raggiunta fra il Palermo e Boscaglia. L’ufficialità dovrebbe arrivare oggi, dopo che il tecnico gelese si sarà liberato dall’Entella «Abbiamo trovato l’intesa su tutto – ha detto Sagramola–, ora attendiamo che il mister risolva con l’Entella, poi inizieremo a lavorare sulla squadra».

L’accordo è stato trovato a pranzo, non al tavolo di un ristorante della borgata marinara di Sferracavallo, ma a casa di Sagramola. Il cambio di programma è stato deciso all’ultimo momento, presumibilmente per sviare giornalisti e fotografi che si erano appostati per immortalare l’arrivo di Boscaglia a Palermo. Arrivato alle 13,40, il tecnico gelese si è trattenuto fino alle 16,20 quando è uscito dal retro con l’intento (riuscito) di dribblare telecamere e microfoni, grazie alla complicità di Castagnini.

La buonuscita che l’Entella darà a Boscaglia ha permesso al Palermo di non andare troppo oltre il limite di spesa previsto. Percepirà la stessa cifra che avrebbe avuto in Liguria.

L’accordo prevede una doppia opzione: se il club rosanero militerà in B nella prossima stagione, Boscaglia avrà uno stipendio analogo a quello di quest’anno dall’Entella. Se resterà in C, il corrispettivo sarà inferiore, ma con un cospicuo bonus promozione. Anche ai suoi collaboratori Filippi e Nastasi sono state fatte proposte analoghe.