L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Marco Biagianti, ex capitano del Catania:

«Guarderò la gara in tv, spero di resistere alla tensione. Le prime gare le

ho viste a spezzoni, ma questa la vedrò tutta anche se soffrirò come un matto. Che partita prevedo? Molto tesa. Il Palermo è tornato in campo dopo lo stop forzato per la pandemia, il Catania sicuramente può e vuole fare bene dopo le due sconfitte di fila. Ma questo match fa storia a sé. E’ stato sempre così».



«Non è una gara per singoli, ma sono contento che Martinez abbia conquistato il ruolo di titolare in porta. Ho un ottimo rapporto con un ragazzo di grandi valori e spero mantenga lo stesso tenore di prestazioni. Ammiro molto Rosaia per il modo in cui interpreta il ruolo di centrocampista. Per il Palermo dico Palazzi, con cui ho giocato a Livorno, un giocatore di qualità e di quantità. Senza la presenza di pubblico ogni

partita perde una componente essenziale dello sport. Quale derby ricordo di più? Il 4-0 al Barbera conquistato nel 2009 durante la gestione Zenga. Una partita incredibile, così come quel gol di Giuseppe Mascara da centrocampo. Fu una vittoria che è rimasta nella storia. Ancora oggi se ci penso ho i brividi».







«Io al Palermo qualche anno fa? Non so se era una trattativa

avviata o solo una voce. Ma dopo aver giocato per tanti anni a Catania non mi sentivo di tradire la fiducia e l’affetto dei tifosi. Ho chiuso la carriera in

rossazzurro perché nonostante le richieste attuali di altri club mi sono detto: non ci sarà un’altra squadra oltre al mio Catania. Ora gioco a calcio a 5 nella Meta e i colori sociali sono quelli del mio cuore, il rosso e l’azzurro.

«Derby? Tutti vorrebbero giocarlo, questo chiaro, ma ormai la

mia decisione è definitiva, ma resto un tifoso del Catania. Quella rossazzurra rimane la squadra del cuore e questo nessuno me lo potrà togliere».