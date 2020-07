Il Bari dopo la delusione per la sconfitta in finale dei playoff contro la Reggio Audace sta cominciando a pensare all’organico per la prossima stagione. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in casa biancorossa, in particolare sarà fondamentale la scelta sul nuovo allenatore, dato che la panchina di Vivarini vacilla. Il nome del sostituto potrebbe essere uno tra Baroni e Auteri.