L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul pareggio del Bari contro la Vibonese.

Amareggiato anche Gaetano Auteri. Mezza dozzina di palle gol, ma la sua squadra è rimasta a bocca asciutta.





«C’è poco da dire: è stata una partita disgraziata, abbiamo perso due punti. Alla squadra posso rimproverare solo i primi 20-25 minuti, in

cui la Vibonese ha fatto densità e noi siamo stati un po’ timidi. Poi però ci siamo alzati e già da fine primo tempo abbiamo preso in mano le redini. Purtroppo non abbiamo finalizzato. Nel secondo tempo il nostro predominio è stato ancora più netto. Ho alzato ulteriormente il baricentro, inserendo un quarto giocatore offensivo e poi aumentando il peso con Simeri. Però ci è mancato il guizzo».