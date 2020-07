L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport ” parla della presunta combine in serie C. Sono stati notificati ieri gli avvisi di conclusione delle indagini della Procura federale per la presunta combine relativa alla gara Picerno-Bitonto (3-2), disputatasi il 5 maggio 2019 sul neutro di Rionero e decisiva per la promozione in Serie C della squadra lucana. La società neroverde, che ha annunciato il silenzio stampa, in un comunicato rigetta le accuse e ribadisce la sua assoluta e totale estraneità ai fatti. «L’US Bitonto, alla luce di quanto emerso dai documenti della Procura Federale – si legge in una nota – si difenderà nelle sedi opportune per fare chiarezza e dimostrare come il suo operato sia stato sempre improntato sul rispetto e sulla condivisione dei valori di lealtà ed etica sportiva».