L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, riporta le parole dell’amministratore unico del Monopoli, Laricchia, che ha parlato del futuro del tecnico Scienza, accostato al Palermo. «L’interesse era inevitabile. Certo, per lasciare Monopoli, gli deve capitare l’occasione della vita. Scienza qui sta davvero bene, sa benissimo che non sempre in carriera le cose sono andate nella giusta direzione come da queste parti. E, poi, abbiamo trovato con lui il giusto punto di equilibrio. E’ questo il segreto dell’ascesa del Monopoli». Fa chiaramente intendere che i tempi non potranno essere all’infinito. «Siamo sereni, al termine delle vacanze attendiamo il tecnico, che ha un altro anno di contratto con noi. Dobbiamo programmare la nuova stagione e con Scienza ci siamo salutati in accordo di rivederci. Non vedo perché dovremmo essere preoccupati…», sentenzia il dirigente.