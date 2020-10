L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sconfitta interna del Palermo contro l’Avellino. Gli irpini hanno mostrato organizzazione tattica e una tenuta mentale da big.

Nuovo flop per il Palermo, seconda sconfitta e zero gol all’attivo. Squadra in ritardo di condizione e nel gioco.





I rosa hanno sfiorato il vantaggio con Valente, l’Avellino ha concretizzato con D’Angelo. Fella ha chiuso i conti nella ripresa con un gran tiro a giro dopo un altro svarione difensivo.