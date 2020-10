L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Bari. Vittoria a Viterbo sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis.

Ai ragazzi di Gaetano Auteri basta un tempo per mandare in archivio una pratica rognosa. Ci pensano l’eterno Antenucci, il sempreverde Di Cesare e il redivivo D’Ursi.







Il tecnico siciliano mostra saggezza: «La Viterbese ci ha impegnato non poco, confermando le mie preoccupazioni espresse alla vigilia. Ma noi siamo riusciti a venir fuori spesso dalla loro aggressione alta,portata con sei o sette uomini. Hanno persino accettato il tre contro tre in difesa. Eppure abbiamo evitato di restare intrappolati nella loro morsa, creando così le occasioni più pericolose. Dobbiamo lavorare tanto per crescere ancora».