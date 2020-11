L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«Qualche assenza ancora c’è – ammette Boscaglia -. Abbiamo intrapreso un discorso che dura da tempo, pur non avendo mai lavorato con la squadra al

completo. Stiamo ritrovando un po’ tutti e possiamo lavorare in un certo modo, ma non si tratta di rivedere il modulo. Abbiamo una squadra con determinati uomini e caratteristiche. Rispetto alle prime cinque-sei partite i progressi sono eccellenti. Se poi ci facciamo influenzare da un gol preso al

94’ per una ripartenza, allora abbiamo sbagliato strada».





Luperini e Valente potrebbero prelevare Broh e Kanoute. La formazione non dovrebbe prescindere da Floriano, Rauti e Saraniti. Così come da Crivello e Accardi in difesa. Almici e Marconi dietro, Odjer a metà campo.