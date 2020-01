L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. Si attende l’entità dell’infortunio di Doda. Nel mentre, Pergolizzi ha fatto il punto con i suoi giocatori con un colloquio costruttivo volto ad affrontare eventuali problemi. Se nessuno della dirigenza ha parlato nelle ultime ore, dall’altra parte dell’oceano, ci ha pensato il vicepresidente rosanero Di Piazza con un post su Facebook: «Cari tifosi del Palermo, una breve nota per dirvi che condivido la vostra delusione e amarezza – ha scritto -. Stiamo valutando delle soluzioni per permettere alla squadra di esprimersi al meglio secondo le sue potenzialità che ha già. Ma ora più che mai la squadra ha bisogno del vostro continuo supporto al quale confido di poter contare».Anche il co-presidente, quindi, è in stato d’allerta visto il momento e i risultati.