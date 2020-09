L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Genoa, focolaio di Covid-19. La sfida contro il Torino rischia di essere rinviata. Non ci sono disposizioni ufficiali per la A sul numero di tesserati disponibili necessari alla disputa della gara. Ieri sono state riscontrate 10 positività anche in Premier League. Nessuna concessione di rinvio in Brasile dove nel «Brasileirao», campionato nazionale, il Flamengo è sceso in campo a San Paolo contro il Palmeiras, nonostante appena 48 ore prima avesse scoperto 19 calciatori risultati positivi: il club aveva chiesto il rinvio del match, non accordato dalla federazione.