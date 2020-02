L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul trasferimento di Gervinho in Qatar: adesso è pronto a saltare. Infatit, nessun documento è arrivato dal Qatar e il calciatore è ancora del Palermo. La Federcalcio araba ha fatto sapere che il trasferimento non può essere considerato valido in quanto la firma è giunta oltre il termine delle 22 di venerdì. Xavi è stato molto chiaro: «Volevamo fortemente Gervinho, ma ora è molto difficile integrarlo in squadra». Lucarelli, club manager del club ducale, ha affermato: «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. La scelta di Gervinho ci ha un po’ spaizzato. Da parte del giocatore ci saremmo aspettati un comportamento diverso».