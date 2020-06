L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul compromesso rapporto tra Balotelli e il Brescia. Le vie legali sono dietro l’angolo. La richiesta di Balotelli, che ammonterebbe a 400 mila euro, nasce dalla rabbia per quello che l’attaccante ritiene un trattamento personalizzato ingiustificato. L’attaccante respinge le accuse della società al mittente, sentendosi messo in disparte, costretto ad allenarsi su campi secondari. In caso di salvezza, il rinnovo biennale scatterebbe automatico; se sarà retrocessione, liberi tutti. Ma la chiusura del rapporto può arrivare anche prima.