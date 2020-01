Oggi il Palermo dovrà affrontare una sfida delicatissima contro il Roccella, i rosanero devono vincere per mantenere le distanze dal Savoia che al momento è a sole 3 lunghezze di distanza. L’edizione odierna di “La Gazzetta del Sud” fa il punto della situazione sul match del Barbera, con la squadra calabrese che vorrà fare il miracolo, forte delle due vittorie consecutive contro Corigliano e Biancavilla. Dello stesso avviso è il direttore sportivo del Roccella, Cecco Curtale, di seguito le sue parole: «Non svolgeremo un ruolo di semplice comparsa. Pur essendo pienamente consapevoli di affrontare una corazzata costruita per vincere a mani basse il campionato, sono sicuro che contro la capolista faremo ugualmente una buona gara per cui non sarà impossibile conquistare un risultato positivo e migliorare così ulteriormente la nostra posizione nella classifica».