Non solo De Rose e Corazza (CLICCA QUI), il Palermo potrebbe fare la spesa in casa della Reggina. Secondo quanto riporta il quotidiano “Gazzetta del Sud” nel mirino di Sagramola e Castagnini ci sarebbe anche il terzino Loiacono. “I rosanero hanno sondato il terreno anche per Giuseppe Loiacono – si legge -, per il difensore ex Foggia tuttavia la strada è sbarrata , in quanto la Reggina lo considera incedibile”.