Si rincorrono le voci su un possibile asse di mercato tra il Palermo e la Reggina. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud”, i rosanero avrebbero seriamente messo nel mirino l’esperto centrocampista Francesco De Rose. Ecco quanto si legge: “Se il Modena è in pole per Corazza, il club che sta creando i presupposti per accaparrarsi Ciccio De Rose si chiama Palermo. Al di là di qualche smentita di rito, i rosanero sono in corsa per il capitano amaranto”.