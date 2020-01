Il Roccella è uscito vittorioso per 2-0 nel match contro il Biancavilla e sta attraversando un ottimo momento di forma. Adesso ci sarà il Palermo al Barbera e a tal proposito l’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” ha riportato le parole del ds dei calabresi Curtale: «Anche contro il Biancavilla abbiamo disputato un’ottima partita. Ancora una volta siamo stati in grado di dimostrare che le gare ce le possiamo giocare contro chiunque a viso aperto e senza alcun timore. Faremo, infatti, di tutto per centrare il traguardo della salvezza. Sono convinto che pure domenica prossima contro la capolista Palermo il Roccella si farà rispettare. al Barbera, infatti, non vogliamo essere una comparsa».